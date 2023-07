– Eg har ikkje angra eitt sekund, seier Marius Berg Eikanger.

For to år sidan bytte tømraren ut byggeplass med klasserom for å bli yrkesfaglærar innan bygg og anleggsteknikk på Laksevåg og Bergen maritime vgs.

Askøy-mannen likte seg godt i tømraryrket, men yrket er hardt, og han ønskte seg fleire bein å stå på.

– Det er svært givande å få med seg ungdommar og sjå framgangen dei har, seier 28- åringen.

Behovet aukar

Men for få andre gjer som læraren.

Vidaregåande skular over heile Noreg manglar yrkesfaglærarar. Men kor mange, finst det ikkje tal på.

– Men vi veit at mange fylke og skular strevar med å finne kvalifiserte lærarar, kanskje særleg innan bygg- og anleggsteknikk, elektrofag og teknikk og industriell produksjon.

Det seier Ida Large, avdelingsdirektør, avd. for vidareutdanning og lærarutdanning i Utdanningsdirektoratet.

Behovet for fleire lærarar vil truleg auke når ny opplæringslov blir innført. Då aukar nemleg retten til opplæring, peiker Large på.

Arbeidslivet har også eit stort behov for fleire med yrkesfagleg bakgrunn.

Samstundes aukar også talet på elevar som søkjer seg inn på yrkesfag.

Lokkar med ekstra løn i Agder

Thom Jambak, sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet, meiner det difor er ekstra viktig å få inn fleire yrkesfaglærarar.

Jambak meiner lønna må opp, og at fylkeskommunane som har ansvaret for dei vidaregåande skulane må vere villige å bla opp meir,.

– Dei har ikkje vore gode nok å bruke løn som eit verkemiddel, seier han.

Rekort på Karmsund videregående skole i Haugesund erkjenner at han ikkje kan matche lønene næringslivet ofte tilbyr. I nabofylket Agder blir IT-lærarar lokka med lønstillegg. Foto: Karmsund VGS

I Agder lokkar dei med IT-lærarar til vidaregåande skular med 100.000 meir i løn. Men dette grepet gjer fleire skeptisk.

Jambak peiker på at lønsforskjellen mellom det offentlege og det private er stor.

I dag har 20 prosent av yrkesfaglærarar ikkje godkjent utdanning, og dette kan halde fram med å auke om ikkje lønningane går opp, meiner Jambak.

På Karmsund vidaregåande skule i Rogaland manglar dei også yrkesfaglærarar.

Rektor Kjell Inge Bråtveit ser at dei ikkje greier konkurrer på løn. Særleg gjeld dette i elektro og på teknologi- og industrifag.

– Tilsette går frå millionlønn til ei løn på 500.000-600 000 kr i skulane. Næringslivet går så det grin, og alle er desperate etter folk, seier Bråtveit.

Lyser ut fleire gonger

I Sunnfjord i Vestland står snart den splitter nye Førde vgs. klar.

Men å rekruttere yrkesfaglærar til skulen som blir blant dei største på yrkesfag i Vestland, har vore krevjande. Det fortel rektor Mats Bryne.

Særleg gjeld dette elektro, byggfag og teknologo-og industrifag.

Nye Førde vgs. blir den nest største i Vestland med over 1000 elevar, men å skaffe yrkesfaglærarar har vore utfordrande. Foto: Vidar Gudvangen / NRK

Skulen i Førde har i fleire omgangar søkt etter lærarar, og ifølge Bryne kjem dei nok i mål denne gongen.

– Men vi bruker mykje tid og krefter på dette, seier rektoren, som meiner noko må gjerast for å få inn fleire faglærarar.

I nabobyen Florø har den vidaregåande skulen stort sett greidd å fylle opp stillingane innan yrkesfag.

– Utfordringa har vore innan elektrofag, der vi måtte lyse ut ei stilling to gonger i fjor, seier rektor Knut Christian Clausen ved Flora vgs.

Vibeke Johnsen jobbar med å rekruttere yrkesfaglærarar til dei vidaregåande skulane i Vestland.

– Det kan vere krevjande innimellom å få nok fagfolk. Men dette er vi ikkje åleine om å kjenne på, seier ho.

Slik blir du yrkesfaglærar Ekspander/minimer faktaboks Det er fleire vegar inn for å bli yrkesfaglærar.

Du kan anten ha fagbrev og praksis frå eit yrke, samt praktisk – pedagogisk utdanning (PPU-Y), for å verte kvalifisert. Du må ha ein av følgande bakgrunn for å vere kvalifisert til å ta PPU-Y:

frå eit yrke, samt praktisk – pedagogisk utdanning (PPU-Y), for å verte kvalifisert. Du må ha ein av følgande bakgrunn for å vere kvalifisert til å ta PPU-Y: Fullført 3-årig relevant profesjonsretta bachelorgrad og minimum to års yrkespraksis.

Eller fag-/svennebrev eller anna fullført treårig yrkesutdanning på vidaregåande nivå, generell studiekompetanse, 2 års relevant yrkesteoretisk utdanning utover vidaregåande opplæringsnivå og fire års yrkespraksis.

Ein annan veg inn for å bli yrkesfaglærar er å ta den treårige yrkesfaglærarutdanninga (YFL)

er å ta den treårige yrkesfaglærarutdanninga (YFL) Denne utdanninga er å finne fleire stader, mellom anna på Oslo Met. Følgande må til for å søkje ein bachelor her:

Generell studiekompetanse eller så må du oppfylle krava til realkompetanse.

Fag-/svennebrev eller anna bestått 3-årig yrkesutdanning i skule frå vidaregåande opplæring

Autorisasjon dersom det er eit krav for å praktisere yrket

Minst to års relevant yrkespraksis etter enda utdanning

Kjelde: Oslo Met og Utdanningsforbundet.

Om dei ikkje får søkarar som er kvalifiserte, kan dei tilsette folk i mellombelse stillingar, eller på vilkår av at dei tek praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for å bli kvalifisert som lærar.

Flora vgs. måtte søkje etter elektrofaglærar to gonger i fjor, men kom i mål til slutt. Foto: Artur do Carmo / NRK

Problem i Viken - går greitt i Troms

Også i i Noreg sitt største fylke, Viken, kjenner dei på presset.

– Nokre av skulane merker utfordringar med å få tak i faglærarar for eksempel i IT og medieproduksjon, samt elektrofag, seier konstituert fylkesdirektør for utdanning og kompetanse Jan Helge Atterås.

Men hos dei vidaregåande skulane i Troms og Finnmark har dei stort sett fylt opp alle stillingane på yrkesfag.

– Vi slit ikkje med lærarmangel i nokon stor grad, seier divisjonsdirektør i Troms, Børre Krudtå..

Gjekk opp i løn etter at han bytta jobb

For 28 år gamle Marius Berg Eikanger gjekk vegen inn i klasserommet via ein påstarta bachelor i yrkesfaglærar på Oslo Met.

No studerer han samstundes som at han er i full jobb.

Marius Berg Eikanger gjekk frå å jobbe som tømrar til å undervise i yrket sitt. Her med elevar frå bygg og anleggsteknikk på Laksevåg og Bergen maritime vgs. Foto: PRIVAT

Han trur mange kunne tenkt seg å gjere det same som han, men at dei ikkje veit moglegheitene for det.

Når det gjeld lønna, har det gått rette vegen, fortel 28- åringen.

– Eg gjekk faktisk opp i lønn etter at eg bytta jobb.

Årslønna hans ligg på nær 590.000 kroner. Han har også moglegheit til å tene endå meir om han tek vidareutdanningar.

– Eg er fornøgd med både lønna og jobben, seier Berg Eikanger.