Stor leiteaksjon i Førde: Kvinne sakna på Viefjellet

– Vi blei varsla av ein kjenning av kvinna, som hadde vore i kontakta med ho då ho var på veg ned frå fjellet. Han meldte frå då han mista kontakten med ho, seier operasjonsleiar Stine Mjelde i Vest politidistrikt til NRK.

Ingen kontakt sidan 15.45

Mannen hadde sist kontakt med kvinna klokka 15.45. Politiet blei varsla ein halvtime seinare og leiteaksjonen blei sett i gong klokka 16.48.

Redningsleiar Steinar Vatne ved Hovedredningsstasjonen på Sola fortel at eit redningshelikopter frå Florø deltek i leitinga.

– Det første søket var utan resultat. Etter ein kort stopp på bakken for å fylla drivstoff skal det no opp igjen for å søke vidare, sa Vatne til NRK ved 20-tida.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Også to hundar Norske redningshundar er med på leitinga, i tillegg til hundepatrulje frå politiet.

REDNINGSHELIKOPTER: Eit redningshelikopter frå Florø leitar etter kvinna frå luften. Foto: Steinar Lote / NRK

Kom bort frå stien

Kvinna skal ha fortald at ho var komen utanfor stien ned frå fjellet, og at ho var i eit område som er svært glatt og bratt. Etter det politiet veit, skal ho ha gått opp eine sida av fjellet og så teke stien mot Soleide på veg ned att.

Etter klokka 15.45 er det ingen som har fått kontakt med kvinna. Operasjonsleiar Mjelde fortel at politiet har vore i kontakt med vener, familie og arbeidsgjevar.

Politiet har også sjekka kvinna sin bustad i tilfelle ho skulle ha kome seg ned frå fjellet, men utan resultat.

– Innsatsen er hovudsakleg i fjellet med alle dei ressursar vi har. Og jo lengre tid det går, jo meir uroa blir vi sjølvsagt, seier Mjelde.