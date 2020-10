Røde Kors-båten frå Florø, samt redningsskøytene «Halvdan Grieg» og «Utvær» er på veg til området for å delta i leitinga.

Frivillige er varsla for å delta i søk i strandsona.

Rett før klokka 14 i ettermiddag blei det funne ein båt drivande i Askvoll. Mykje tyda på at båten hadde slitt seg, og det blei ikkje sett i gang søk.

Først klokka 16.24 kom det melding om at ein mann som var sakna. Han skulle ha vore ute i den aktuelle båten, og det blei sett i gang ein stor redningsaksjon.

Ambulansebåt og redningsskøyta "Halfdan Grieg" er no med i leiteaksjonen. Det er også to helikopter, samt frivillige, brannvesen og andre båtar og skip.

Redningsleiar Erik Walle på Hovudredningssentralen for Sør-Noreg, opplyser at redningsskøyta har med dykkarar og at leitinga held fram med full kraft.

Den sakna mannen skulle etter det HRS veit, dra krabbeteiner. Han var aleine om bord i båten.

LEITAR: Ei rekkje båtar er sett inn i leitinga etter mannen. Foto: Jeanett Solheim

STORT OMRÅDE: Granesundet går mellom Atløy og fastlandet i Askvoll. Foto: Jeanett Solheim