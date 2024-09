Havarert betongkoloss vekkjer sinne

Rundt 10.000 liter diesel har runne i sjøen etter at ein fôrflåte grunnstøytte mellom Høgefjellet naturreservat og like pittoreske Hoddevika på Stadlandet.

Kystverket har sidan pålagt eigaren å fjerne vraket, men det er lettare sagt enn gjort.

Betongkolossen veg 2100 tonn, og ein av metodane som blir vurderte er å la dønningane herje med konstruksjonen til han er splintra opp i meir handterlege delar.

– Dette alternativet er kanskje det mest sannsynlege, forklarer Kystverket til Bergens Tidende.

I Fjordenes Tidende er den same etaten sitert på at det neppe blir opprydding på denne sida av vinteren.

– Eg synst det er rart at det ikkje er meir sense of urgency, seier stortingsrepresentant og tidlegare Stad-ordførar Alfred Bjørlo (V).

– Ei slik «miljøbombe» må vekk raskast råd.

I selskap med fleire naturvernorganisasjonar (sjå under) reagerer han på fleire forhold:

Tidsbruken. I dag ligg flåten fast på berget, og har ikkje eiga oppdrift om ho skulle losne.

Den manglande «akuttforståinga».

«Runddansen» mellom kommune, staten, eigar og Kystverket om kven som skal ta ansvar.

Eit argument for å løfte vekk konstruksjonen omgåande og i sin heilskap er at brotstykke blir «borte» om han blir overlate til naturkreftene, eller at konstruksjonen søkk. Foto: Jon Frogner Foto: Jon Frogner Foto: Jon Frogner

Eigaren: – Det er i alle si interesse å få rydda opp

– Framleis blir havet langt på veg behandla som ei open bosdynge, seier Bjørlo.

– Tida er inne for å skjerpe regelverket når det gjeld opprydding til havs – utan lange studiesirklar om kven som har ansvaret.

Etter fram og tilbake blei det denne veka avklart at det er Stad kommune – og ikkje Kystverket – som skal sjå til at eigaren av den havarerte fôrflåten ryddar opp etter seg.

Måndag er det likevel planlagt eit nytt møte der også Statsforvaltaren i Vestland er invitert, sidan havaristen ligg i Høgfjellet naturreservat, kor staten er forvaltingsansvarleg.

Eigaren av vraket er oppdrettsselskapet Måsøval.

– Det er i alle si interesse å få rydda opp, seier samfunnskontakt i selskapet, Berit Flåmo.

Ho seier dei må ta høgde for at vraket ligg på «ei av dei farlegaste havstrekningane i verda» og at årstida gjer arbeidsvilkåra enda vanskelegare.

– Uansett forheld vi oss til dialogen med myndigheitene om kva tiltak som skal settast i gang, legg ho til.

– Dei må ta heile rekninga for jobben

Frode Pleym i Greenpeace etterlyser ei kunngjering der Måsøval «høgt og tydeleg seier at dei ber alle kostnader for opprydding».

– Vi reknar med at avgjerda blir tatt basert på kva som er best for miljøet, ikkje kostnadene for oppdrettsselskapet. Måsøval har ansvaret for å rydde opp, og dei må ta heile rekninga for jobben.

Lasse Lund er nestleiar i Fjordane Friluftsråd.

– Vi er imot at ting skal bli liggande igjen ute i naturen, men det vil alltid vere ei vurdering om ein oppryddingsoperasjon kan gjennomførast på ein sikker og trygg måte utan at materiell og mannskap blir skadd, seier han.

Han legg til:

– I verste fall risikerer vi eit nytt havari under redningsaksjonen, og at situasjonen berre blir verre.