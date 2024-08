Stor auke i passasjerar etter statleg flykjøp

Talet på passasjerar til og frå Stord lufthamn Sørstokken har auka kraftig etter at flyplassen fekk statlege FOT-ruter frå 1. april i år. Flyselskapet DAT skriv i ei pressemelding at over 14.000 passasjerar har teke flyet mellom Stord og Oslo mellom april og utgangen av juli i år. Dette er langt over trafikken før pandemien. Tal frå SSB viser også at passasjertalet ved flyplassen no er høgare enn i 2019. Flyplassen vart i fjor kjent for å vera i drift, men utan fly.