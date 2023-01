Stor auke av ruspåverka sjåførar

I løpet av 2022 blei 914 sjåførar tekne for ruskøyring i Vest politidistrikt. I 2021 blei 727 sjåførar stoppa med promille. MA – Rusfri Trafikk er svært urolege over utviklinga. – Samtidig veit vi at det vert køyrt rundt 200.000 km berre i alkoholrus kvar dag, så det reelle talet er nok langt høgre, seier generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen i ei pressemelding.