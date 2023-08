Stoppet ruspåvirket fører uten gyldig førerkort

I 10-tiden stoppet utrykningspolitiet en mann i 30-årene i Blomsterdalen i Bergen etter egen observasjon. Mannen mistenkes for å ha vært ruspåvirket under kjøringen, og blir fremstilt legevakt for blodprøve. Føreren hadde ikke gyldig førerkort.

Det melder Vest politidistrikt på Twitter/X.