Stoppet lastebil med kjøtt, mistenker smugling

Mandag stanset politiet en bil på riksvei 7 i Ål i Hallingdal. Vest politidistrikt hadde varslet lokalt politi om en bil som kjørte fra vest til øst med ulovlig last, skriver avisen Hallingdølen. Politistasjonssjef Brit Fyksen sier til avisen at bilen inneholdt ett tonn med kjøtt av ulike typer. Det var tollvesenet som først varslet om bilen, og det er mistanke om at kjøttet er smuglet inn i landet. Saken skal nå etterforskes.