Stoppa ruskøyrar i Lindealleen og Innvik

Like før midnatt laurdag kveld stoppa politiet ein bil i Lindealleen i Bergen. Sjåføren vart mistenkt for køyring i rusa tilstand. Politiet har no teke frå vedkomande førarkortet og oppretta sak. Rett før halv eitt vart ein bil i Innvik i Nordfjord stansa. Også her var det mistanke om rus, og politiet oppretta sak.