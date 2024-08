Stoppa rusa kvinne i Alver

Politiet stoppa i natt ei kvinne i 30-åra på Frekhaug i Alver som dei mistenkte var rusa bak rattet. Kvinna blei teken med til lokal legevakt for å ta blodprøve. Ho blir fråteken bilen sin då politiet frykta gjentaking. Årsaka er at ho for kort tid sidan også blei teken rusa bak rattet, opplyser Vest politidistrikt til NRK. Dessutan hadde ho blitt fråteke førarkortet tidlegare.