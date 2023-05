Stopp i støtta til biogasskøyretøy

Enova kuttar støtta til elvarebiler og biogasskøyretøy. Dei understrekar at det viktigaste er at biogassen blir brukt, men meiner at det blir feil å tvinge bruken av han inn i tungtransporten.

– Avgjerda om å fase ut desse støtteordningane er komplett uforståeleg, og det verkar som Enova er meir oppteke av finanspolitikk i staden for klimapolitikk, seier NLF-direktør, Geir A. Mo.