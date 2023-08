Stogga av UP på Kokstad

klokka 0304 i natt stogga ein patrulje frå UP eit køyretøy på Kokstad i trafikkontroll. Føraren, ein mann i 20-åra blåste til over lovleg verdi, og vart teken med inn for å sikra naudsynte prøvar. Politiet har kverrsett førarkortet.