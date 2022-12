Stogg i Salhus og på E16

I Tellevikvegen ved Salhus har eit vogntog køyrd seg fast. Her var det full stogg i trafikken, men vogntoget har no komme seg laus. Trafikken vil nok løysa seg opp etter kvart, ifølge politiet.



Samstundes er Arnanipatunnelen på E16 no stengd grunna bilstans.