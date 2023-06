Stod fast i klatreløype

Måndag kveld fekk politiet melding om to utanlandske kvinner i 40-åra som stod fast i klatreløypa Via Ferrata i Loen. Dei kom seg verken opp eller ned, men hadde godt med mat og klede, opplyser politiet. Ei alpin redningsgruppe fekk dei to ned i god behald.