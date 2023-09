– Det er ein utruleg oversiktleg og lettvint app som alle mine bergensarar bør laste ned på mobilen, skreiv Sellevoll på Instagram i november 2021.

Han promoterte den russiske taxi-appen Yango, som køyrer kundar i både Oslo og Bergen.

No reagerer artisten på nye opplysningar om «Russlands Uber».

Sist månad kunne Datatilsynet slå fast at Yango Norway AS også lagrar norske brukarar sine personopplysingar inne i Russland.

Dette er basert på informasjon dei har fått av taxiselskapet.

No undersøker Datatilsynet om russiske styresmakter har eller kan få tilgang på norske persondata, ifølge seksjonssjef for informasjonstryggleik Tobias Judin.

– Vi er framleis uroa for om norske brukarar kan bli utsette for russisk overvaking, men har ikkje konkludert, seier han til NRK.

Datatilsynet meiner at det kan finst russiske lovar og praksisar som set datatryggleiken i fare, og anbefaler at folk i offentlege verv slettar appen.

Her snakkar Yandex-sjefen Arkadij Volozj med russisk president Vladimir Putin utanfor ein taxi i Moskva. Yandex er moderselskapet til Yango. Foto: Alexei Druzhinin / AP

Sellevoll: – Uakseptabelt

Sellevoll kallar nyheiten for «overraskande og uakseptabelt».

– Personvern er ei avgjerande sak, og eg er oppteken av å sikre at mine og andre sine personlege data blir behandla på ein sikker og ansvarleg måte, sier han til NRK.

Han fortel at han har «vore ein hyppig brukar av Yango sidan appen blei lansert», men at han no har sletta den.

– Han gjekk ut av bilen og opp i ansiktet mitt så han var borti meg. Eg sa: «Skal vi kysse i same slengen?», seier Sellevoll. Foto: Adrian Sellevoll / Facebook

– Las du opplysingane til Yango om personvern og datalagring før du sa ja til å reklamere for dei?

– Nei, det gjorde eg ikkje, og plar ikkje gjere det heller.

– Kjem du til å gjere det framover?

– Kanskje eg bør det.

Vil ikkje svare på personvern-spørsmål

Sjølve Yango Norway AS er basert i Noreg og underlagt norsk lovgiving. Moderselskapet Yandex er Russlands svar på Google, og er det største teknologiselskapet i landet.

Norden-direktør i Yango, Erlend Eidsvoll, seier at han forstår at personvernerklæringar på sosiale medium kan vere vanskelege å ta stilling til.

Men på spørsmål om kven som har tilgang på norske brukarar sine persondata i Russland, svarar han at han vil diskutere med Datatilsynet før dei kjem ut med nokre opplysingar.

Han vil heller ikkje kome med nokon beskjed til norske brukarar som er uroa for å bli utsette for russisk overvåking.

– Eg veddar på at om ein og ei halv eller to veker, så kan vi nok svare mykje betre på desse spørsmåla.

Ein Yango-taxi fotografert av NRK i Oslo. Foto: Geir Bjarte Hjetland / NRK

Yango svarte sist månad på spørsmål frå NRK at russiske styresmakter eller russisk politi (FSB) ikkje kan få tilgang på norske brukarar sine persondata.

Dei seier det berre er nederlandske styresmakter som kan krevje noko slikt, fordi informasjonen blir prosessert i Nederland før den endar opp i russiske datasenter.

– Lovene til den russiske føderasjonen er ikkje rettskraftige for den internasjonale skyss-bestillingsappen Yango, og gjeld ikkje Yango-brukarar, fordi brukarane reiser og bruker appen utanfor Russland, seier ein talsperson for selskapet.

Ikkje lenger uroa for russisk politilov

Finland og Noreg er dei einaste europeiske selskapa som Yango har kontor i.

Judin seier dei er i dialog med både finske og nederlandske styresmakter for å samle inn kompetanse i saka.

Tidlegare var Datatilsynet uroa for ei ny lov i Russland som tredde i kraft 1. september, som gjorde at taxiselskap i landet blei lovpålagde å dele slike data med russisk politi.

Dei fryktar ikkje lenger at denne lova gjeld norske Yango-brukarar. Altså kan vanlege folk halde fram med å bruke appen som før.

Blant persondata som Yango samlar inn er brukaren sin posisjon, telefonnummer og adresse. Foto: Yango AS

Yango AS har varsla til Datatilsynet, ifølge Judin, at det kjem til å ta eit eventuelt vedtak mot seg inn for retten.

– Derfor er det, som alltid elles også, viktig at vi gjer ein nøye jobb her, seier han.

Eidsvoll vil ikkje kommentere om denne opplysinga stemmer.

Han seier at Yango har sendt «mykje meir» dokumentasjon til Datatilsynet, men at granskinga som gjaldt FSB-lova var «heilt på tur».

– Vi er operative, så vi har heller kome med informasjon som stadfester det vi seier om at det er trygt enn det motsette.