Stjal verktøy

En person er pågrepet av politiet mistenkt for å ha gjort innbrudd i en bil i Bakkegaten i Bergen i natt. Pågripelsen skjedde i 02- tiden. Den mistenkte skal ha tatt seg inn i en bil og tatt noe verktøy. I tillegg skal vedkommende knust en rute i en inngangsdør på et bygg like ved.