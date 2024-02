Stjal biff for 5000 kroner

Biffvarer for rundt 5000 kroner ble stjålet fra en Rema-butikk i Lagunen i Bergen onsdag kveld. Det melder Bergens Tidende. De ansatte oppdaget torsdag at det manglet svært mye biff. En overvåkingsvideo skal vise at en mann fylte varene i en stor bærebag, og gikk uten å betale.