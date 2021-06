Stig-Jarle har levert havsøppel gratis – det vil staten stoppe

Ordningen med generelt avfallsgebyr videreføres fra gjeldende regelverk, med noen justeringer. Blant annet har vi anbefalt at fiskefartøy og fritidsbåter ikke lenger får unntak fra ordningen med å betale generelt avfallsgebyr. Den generelle avgiften skal innkreves uavhengig av om det leveres avfall til mottaksordningen eller ikke, og skal gi skipene en rett til å levere avfall i havnen uten å betale en direkte avgift for faktisk levert avfall.

For fiskefartøyene vil endringen være at de betaler det generelle gebyret, uavhengig av om de leverer avfall eller ikke, i stedet for å betale for faktisk levert mengde avfall.

Kostnader som skal inngå i det generelle gebyret er direkte kostnader forbundet med håndtering av avfall fra skip, inkludert håndtering av oppfisket avfall, og indirekte kostnader til administrasjon forbundet med forvaltningen av avfallssystemene i havnen. Gebyrets størrelse fastsettes av havneansvarlig og skal ikke overstige omkostningene forbundet med mottaksordningene for de enkelte fartøygrupper i havnen (selvkost). Kostnadene som skal inngå er spesifisert i et forslag til nytt vedlegg II i forurensningsforskriften kapittel 20, og vil bidra til at grunnlaget for gebyrene blir mer enhetlig for alle havner.