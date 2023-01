Frp, Venstre og Raudt krev svar frå forsvarsministeren etter at detaljinformasjon om norsk sjøbotn er blitt selde til 230 russiske skip.

Å halde detaljane på sjøbotnen hemmeleg blir av regjeringa sett på som eit «vitalt nasjonalt sikkerheitsomsyn»

Dette er heimebanefordelen for Noreg langs kysten vår, og gjer det lettare å forsvare landet og skape trøbbel for fienden.

NRK har fortalt om korleis detaljerte kart likevel har blitt lagra og distribuert ved hjelp av selskapet Olex i Trondheim.

Kartlegginga har skjedd gjennom storstila nettdugnad frå tusenvis av kundar på havet. Programvara kostar om lag 30 000 kroner.

Også området i Haakonsvern, det norske sjøforsvaret sin hovudbase er kartlagt.

– Frp meiner det er heilt uakseptabelt at denne type informasjon distribuerast til mottakarar som ikkje skal ha slike sjøkart. Vi ventar at ansvarleg departementet går etter kva som har skjedd i denne saka. Forsvaret må skjerpe rutinane, seier Frp-leiar Sylvi Listhaug.

Frp-leiar Sylvi Listhaug. Foto: Ole Berg Rusten / NTB

– Svært alvorleg

Forsvaret stadfestar at dei har visst om kartlegginga, og vedgår at det er «uheldig at det ikkje har blitt påtala».

Stortingsrepresentant frå Venstre Alfred Bjørlo, meiner karta er informasjon som aldri skulle kome i russiske hender.

– Eg meiner det er svært alvorleg. Vi har over lang tid hatt eit altfor naivt forhold til kva evne og vilje Russland har til å overvake Noreg.

Venstre vil ta saka opp i Stortinget. Han får støtte frå leiar i Raudt, Bjørnar Moxnes.

– Om Forsvaret har visst om dette, utan at nokon har gripe inn, så verkar det uforståeleg. I så fall bør forsvarsministeren snarast ta grep for å stoppe dette, rydde opp, og gjere greie for kva Forsvaret og forsvarsdepartementet har visst og kvifor ingen har gripe inn, seier Moxnes.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp). Foto: Terje Pedersen / NTB

Regjeringa vil heller opne meir opp

Forsvarsministeren vil ikkje svare NRK på spørsmål i denne saka.

I ein e-post frå Forsvarsdepartementet sin pressevakt, Marita Isaksen Wangberg, skriv departementet at regjeringa framover heller vil opne meir opp for bruk av botndata for næringslivet og forskarar.

– Vi ynskjer å liberalisere dagens forvaltningsregime, og syte for at informasjon ikkje sikkerheitsgraderast i større grad enn naudsynt, skriv Wangberg.

Kartverket skal også ha tilgjenge til å avgradere, og utlevere detaljinformasjon, utan å hente samtykke frå Forsvaret.

– Det er per i dag lagt til grunn at bruk av ekkolodd og Olex-systemet til fiskeleiting, eller annan lovleg aktivitet, ikkje er omfatta av forbodet, skriv Wangberg.

Departementet tek likevel atterhald om at «teknologisk utvikling og endra bruk av metodar og verktøy» vil kunne få betydning for kva som fell innanfor forbodet.

– Derfor vurderer regjeringa om deling av kartinformasjon berre skal skje i tilfelle der slike tenester har avtale med styresmaktene, slik at databasane kjem under kontroll av styresmaktene, skriv departementet til NRK.

Ifylgje Olex har Forsvaret og Kartverket vore klar over aktiviteten gjennom ulike møter heilt sidan 1997, og legg dette til grunn for at dei ikkje bryt lova.

Dagleg leiar og eigar, Ole Benjamin Hestvik, viser til at kvaliteten på karta varierer alt etter kor stor sjøtrafikken er i eit område.

Forsvaret har tidlegare nekta å kommentere kva dei meiner om at farvatnet inne i marinebasen Haakonsvern er kartlagt. Det vil heller ikkje forsvarsministeren eller departementet gjere.

Eit skip med sonarutstyr måler havbotnen i dataprogrammet Olex Resultatet blir detaljerte botnkart. Her ser ein fordjupingar i sjøbotnen. Visualisering: Anders Nøkling

Ekspertar bekymra

Fyrsteamanuensis ved Sjøkrigsskolen Åse Gilje Østensen, seier det er viktige grunnar til å halde detaljane om sjøbotnen i Noreg hemmeleg.

Derfor er detaljnivået i Kartverket sine opne kart avgrensa. Kartverket sit i tillegg på langt meir detaljerte kart som er ein nasjonal løyndom.

– Å ha detaljert informasjon om botnforhold er svært nyttig for både fiendtlege mineleggingsoperasjonar og ubåtoperasjonar. Russland har store lager med sjøminer, både eldre og svært moderne typar, seier Østensen.

I ein krigssituasjon vil det med høgoppløyselege kart vere lettare å skjule miner, og legge dei på stadar kor skadepotensialet er størst.

I fylgje Østensen har den norske marinen i alle år utnytta den norske undervasstopografien til sin fordel.

– Denne typen kart er også ein fordel for ein fiende som planlegg ubåtoperasjonar i norske farvatn. Det vil gjere det lettare å gøyme seg, og vanskelegare for oss å finne dei, seier Østensen.

Ubåten KNM Uredd. Foto: Anton Ligaarden

Fiskarane: – Vi kan ikkje fiske i blinde

Men fiskerinæringa seier dei er heilt avhengig av å kunne kartlegge havbotnen. Over 5000 fiskefarty har kartplottar-utstyr om bord, seier seniorrådgjevar Jan Henrik Sandberg i Noregs Fiskarlag.

– Det kan ikkje bli forbode med eit verktøy som fiskarane har vore avhengige av i fleire år, vi kan ikkje fiske i blinde.

Fiskarlaget føreset at dagens bruk er lovleg. Fiskarane brukar karta til å leite etter gode fiskeplassar, og unngå tap av reiskap.

– Bruk av informasjon om sjøbotnen i fiskefelta bør ikkje vere problematisk. Samstundes finst det område som kan vere viktig å skjerme mot kartlegging. Vi bør kunne klare å få til begge deler, seier Sandberg.

Østensen åtvarar mot at politikarane lar næringsinteressene få for stort gjennomslag.

– I ei sikkerheitspolitisk krise, som vi faktisk står i no, må ein våge å ta nokon upopulære val for at Forsvaret skal kunne gjere jobben sin. Dessverre har norske politikarar, etter mi personlege meining, prioritert arbeidsplassar i fiskerinæringa for høgt i forhold til rikets sikkerheit så langt i denne krisa.