Onsdag vart det kjent at Konkurransetilsynet opphevar vedtaket om at DNB ikkje fekk kjøpa opp Sbanken.

Reaksjonane lar ikkje venta på seg, og i facebookgruppa «Redd Sbanken – Nei til DNB» er det full fyring.

I ei uformell avstemming i gruppa, der over 1300 har svart, har over 1000 anten planar om å byta bank, eller dei har gjort det allereie.

– Veldig usikre og redde

Mange er no i ferd med å byta bank.

Fleire titalls kundar har kontakta NRK i form av telefon, sms og direktemeldingar. Reaksjonane er mange, men alle er samde om ein ting: DNB kjem ikkje på tale.

Anders Estes Jacobsen har vore kunde i Sbanken i 15 år. No byter han bank, og meiner oppkjøpet er eit stort tap for norske bankkundar.

– Sbanken har vore ein pådrivar for innovasjon og kundetenester, seier Jacobsen.

Dette går inn i den lange rekka av kundar som meiner Sbanken scorar høgast på dei fleste parameter.

Ifølgje Kundebarometeret til BI er Sbanken den banken i Noreg med flest nøgde og lojale kundar.

Nedst i oversikta finn me DNB, som no har kjøpt opp folkefavoritten.

– Kvifor er det så sterke kjensler knytt til ein bank?

– Lommeboka er jo det som er tettast på ein privatperson. Og no kjøper den mest upopulære banken opp den mest populære banken, seier Jacobsen.

Han er no på jakt etter ny bank, men veit ikkje heilt kvar.

Ei anna NRK snakka med vil vera anonym, men seier ho har om lag 2,4 millionar i huslån hjå Sbanken.

– Me er veldig usikre og redde fordi me ikkje veit kva vilkår me får no som DNB kjøper opp Sbanken, seier ho.

Ho seier ho føler seg trygg som kunde, og at dei digitale løysingane er på plass.

– Appen er svingod. Aldri noko tull der, legg ho til.

– Fekk hakeslepp

Den bergensbaserte professoren Tor Walin Andreassen meiner Sbanken har gjort ting annleis enn andre bankar, og har eit unikt kundegrunnlag.

Han er profesor ved institutt for strategi og leiing ved Noregs handelshøgskole.

SJOKKERT: Professor på NHH Tor Walin Andreassen kunne knapt tru sine eigne øyrer då han fekk beskjeden. Foto: NHH

– Eg fekk hakeslepp, det må eg innrømma. Eg trur me alle er overraska, seier Walin Andreassen.

Professoren seier han ikkje kan hugsa å ha sett ein så voldsom reaksjon frå kundane i norsk fusjonshistorie.

Han trur fleire kjem til å byta bank.

– Mange har bevisst valgt seg vekk frå DNB tidlegare, og då gått over til Sbanken. No blir dei tvangsførte tilbake, og dei kjem nok til å seia at «det vil ikkje eg vera med på», seier Walin Andreassen.

Seier prosessen var overraskande

NRK har ikkje lukkast i å få kontakt med verken Sbanken eller DNB torsdag.

Men i går sa dagleg leiar Øyvind Thomassen i Sbanken at dette var overraskande, gitt prosessen.

– Dette har vore ein lang prosess som har vore krevjande å halda seg til, og det er bra å kunne setja punktum, seier Thomassen.

Oppkjøpet vil bli gjennomført innan ti virkedagar.