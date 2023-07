Sterk ledelse for Sogndal

Sogndal leder 2-0 borte mot Skeid etter to scoringer av Jónatan Ingi Jónsson. Gjestene fra saftbygden har vært klart best og leder fullt fortjent over Oslo-laget.

I Sandnes ligger Åsane under 1-2 for Sandnes Ulf. Hjemmelaget tok ledelsen allerede etter to minutter. Emil Sildnes utliknet etter 34 minutter, men så scoret de lyseblå igjen kort tid før pause.

I Toppserien ligger Åsane også under, der hjemme mot Stabæk. Scoringen kom i det 30. minutt, etter en corner, hvor Melissa Bjånesøy stusser ballen i mål via en Åsane-spiller. Fortjent ledelse for Stabæk. Åsane med null skudd på mål i første omgang.