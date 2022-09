Sterk kritikk mot barnevernet i Bergen

Statsforvalteren i Vestland har avdekket alvorlige mangler knyttet til mottak og oppfølging av en bekymringsmelding i barnevernstjenesten til Bergen kommune. Det er konklusjonen i en tilsynssak etter at en sju år gammel gutt ble funnet fastbundet og skadet i farens leilighet. Bergen kommune har fått frist til 25. oktober med å fortelle hva de vil gjøre for å sikre at praksisen som førte til lovbruddene blir rettet opp.