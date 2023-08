Stengt på grunn av flaum

Fylkesveg 53 Årøyni mellom Årdalstangen og Naddvik er stengd på grunn av flaum, opplyser Vegtrafikksentralen vest. Vegtrafikksentralen fekk ved 23-tida i går kveld melding om at det var fleire tre som hadde velta ut i vegbana. Då entreprenøren kom fram synte det seg at det var ei elv som hadde funne seg eit nytt løp. Vegen vert truleg ikkje opna for trafikk igjen før litt ut på dagen i dag, og inn til vidare er tilrådd omkøyring via Lærdal – E16 og Fv 53 Tyin – Årdal.