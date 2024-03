Stengt på fleire fjellovergangar

Fjellovergangen på FV. 50 Hol-Aurland og RV. 13 over Vikafjellet er begge stengt grunna uvêr og sterk vind. I tillegg er det stengt mellom Måbøtunnelen og Storegjeltunnelen på RV. 7. Dette grunna eit vogntog som har fått stopp i ein av tunnelane. Bilbergar er på veg, melder Vegtrafikksentralen. Det er også fare for kolonnekøyring over Hardangervidda.