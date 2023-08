Stengt i ett felt i Fløyfjellstunnelen

To personbiler har kollidert i Fløyfjellstunnelen i Bergen, og et felt i sørgående løp er stengt. Sjåføren i bilen som ble påkjørt opplyser å ha smerter i nakke. Den andre sjåføren fremstår uskadet, ifølge politiet. Venstre felt er åpnet for trafikk. Høyre felt er fortsatt stengt, og det er en god del kø inn mot sentrum.