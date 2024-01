Stengt for personbilar over Hardangervidda

På Rv. 7 over Hardangervidda er det stengt for bilar under 7,5 tonn. Det er kolonnekøyring for større køyretøy, melder Vegtrafikksentralen. Fv. 50 Hol-Aurland er stengt onsdag morgon grunna vêrforholda. Det er også stengt på Rv.13 Vikafjellet. På Vikafjellet vert det ny vurdering onsdag klokka 10, medan det ikkje er venta ny vurdering for Hol-Aurland før torsdag morgon.