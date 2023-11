Stengjer symjehall etter funn av lause takplater

Bømlo symjehall vart laurdag stengt inntil vidare, etter at det vart oppdaga lause takplater i bygget, skriv symjehallen sjølv på si Facebookside.

Platene er lyddempingsplater. Dei presiserer at ingen plater har falle ned, men at dei no vil vente til entreprenør har vurdert saka før dei opnar igjen.

Bømlo symjehall opna hausten 2018.