Stengjer seglingsløp i Måløy

Måndag blir eine seglingsløp under Måløybrua stengd. Dette varer ut august. Årsaka er at det skal byggast ein konstruksjon som hindrar at skip køyrer på midtre brupilar. – Det er tryggleiksomsyn som gjer at vi må stenge vestre løp for all sjøtrafikk i anleggsperioden, seier byggjeleiar Pål-Anders Rindal i Statens vegvesen.