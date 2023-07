Stengjer ikkje biogassanlegg

Statsforvaltaren i Vestland er nøgd med tilbakemeldingane frå selskapet Renevo, og opphevar varsel om stans av mottak av avfall til biogassanlegget. Det kjem fram i eit nyleg brev til selskapet. Dei har tidlegare varsla strenge tiltak mot verksemda om dei ikkje klarte å få kontroll på utslepp av lukt.

Men no er fleire tiltak gjennomført. Selskapet har blant anna stansa mottak av fiskeensilasje, og vaska og tømt tankane for dette avfallet. I tillegg er det installert nye barkfilter som skal ta vekk mykje av lukta.

– Me har vedteke at dei skal ta daglege målingar av indikatorgassar, og rapportera til oss kvar veka. No har dei klart å gjennomføra tiltak, så får me håpa at naboane får ein god sommar, seier Sissel Storebø, fungerande miljødirektør hos Statsforvaltaren i Vestland.