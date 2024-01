Stengjer fleire skular i Hardanger

Både Ullensvang kommune og Kvam herad stengjer fleire av sine skular grunna vêrforholda i dag, måndag. Det er mellom anna raud snøskredfare.

Kvam herad skriv på sine sider at dei, som eit tiltak for å redusera risiko for mjuke trafikantar og trafikkulukker, stengjer skulane.