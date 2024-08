Stengjer bru for å heisa ned tung arbeidsvogn

Arbeidet med å heisa ned ein over 17 tonn tung arbeidsvogn, som heng over vegbanen på Bømlabrua, skal gjerast i helga. Det opplyser Vestland fylkeskommune. Arbeidet er så komplisert at vegen må stengjast heilt mellom klokka 23.00 fredag kveld, og 06.00 laurdag morgon. Det var tidlegare i sommar at ein vaier til arbeidsvogna rauk, og ho vart hengande fleire titals meter over vegbanen. Ein person vart skadd i ulukka.