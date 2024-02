Stenger rv. 614 i natt for å berge lastebil

Lastebilen som fekk trøbbel på Kvieneset i Bremanger tidlegare i dag, er ikkje råd å berge per no. Det melder politiet på X. Køyretøyet må mellom anna tømmast for last før den kan bergast.

Vegtrafikksentralen melder at køyretøyet blir berga i natt. Vegen blir difor stengt ved midnatt i periodar på to timar. Det er uvisst kor lang tid det kan ta å berge vogntoget, men det kan ta heile natta, melder Vegtrafikksentralen.

Sjåføren av lastebilen kom uskadd frå hendinga. Det blir ikkje oppretta sak, skriv politiet. Dei har merka lastebilen med kjegler og sperreband.