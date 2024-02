Stenger påkjøringsrampe i Bergen i fire uker

En påkjøringsrampe fra Michael Krohns gate inn i Damsgårdstunnelen i Bergen blir stengt fra søndag kveld. Den holdes stengt i fire uker. Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Anbefalt omkjøring er om Laksevågneset eller over Puddefjordsbroen, ned på Nøstet og snu.

– Grunnen til denne stengingen er at vi skal grave opp store deler av rampen for å legge nye trekkerør og avløpsrør i forbindelse med oppgradering av tunnelen. Arbeidet er så omfattende, at vi må stenge rampen helt, sier byggeleder Lennart Strøm i Statens vegvesen.