Samferdselsdepartementet har gitt grønt lys for planane til Vegvesenet om å oppgradere den lengste vegtunnelen i verda.

Konsekvensane for stamvegen mellom Bergen og Oslo blir store.

I fleire år har diskusjonen gått om korleis oppgraderinga skal gå føre seg. I fjor kom Statens vegvesen med forslaget om å stenge tunnelen i eit heilt år, noko som skapte rabalder blant fleire.

– Det er ikkje mogleg å oppgradere tunnelen utan at det får konsekvensar for omverda. Me har kome fram til at det er betre med kveld- og nattestenging enn å stenge tunnelen heilt, seier leiar for tunneloppgradering i vest i Statens vegvesen, Stig Berg-Thomassen.

Arbeidet med Lærdalstunnelen startar i 2025. Oppgraderinga skal etter planen vere ferdig i løpet av fire til fem år. Tunnelen vert stengd frå kl. 18.00-06.00, men det er førebels ikkje lagt ein plan for korleis arbeidet vil bli utført i helgene.

Det er EU-krav til sikring av tunnelar som gjer at Statens vegvesen må gjere oppgraderingar.

– Bekmørkt for transportnæringa

Transportnæringa har sett mørkt på oppgraderinga av den to og ein halv mil lange tunnelen på E16. Næringa har frykta både samanbrot i varetransporten og store tap av arbeidsplassar.

– Dette blir bekmørkt for transporthistoria og for samferdsle i Sogn, seier Arne Slinde Ahlin, dagleg leiar i Slinde Transport.

Hovudbasen til Slinde transport ligg på Håbakken langs E16 like ved Lærdalstunnelen. Ahlin er klar på at dette vil skape store utfordringar for dei, men at kveld- og nattestenging vil vere ei god løysing for lokalsamfunnet.

Ikkje kolonnekøyring dei første åra

Arbeidet med tunnelen blir delt i to. Med kveld- og nattestenging vil det ta to til tre år å ferdigstille sprengingsarbeida i tunnelen. Heller ikkje utrykkingskøyretøy vil då kunne sleppe gjennom.

– Fjellet i tunnelen vil vera krevjande for tunnelarbeidarane. Derfor kan me ikkje sleppe gjennom trafikk før me har sprengt og sikra fjellet, seier Berg-Thomassen i Vegvesenet.

Først etter at sprengingsarbeidet og sikringa er ferdig, vil dei kunne sleppe gjennom trafikk to til tre gonger i løpet av kveld og natt.

Om lag 2000 køyretøy køyrer gjennom tunnelen kvart døgn i gjennomsnitt i løpet av eit år. Juli er høgsesong, då køyrer nesten 3900 køyretøy gjennom tunnelen kvart døgn.

Det er ingen gode, lokale omkøyringsmoglegheiter mellom Lærdal og Aurland.

Det er aktuelt å forsterke ferjetilbodet på rv. 13 Vangsnes-Hella, og setja opp persontransport med båt mellom Lærdal og Aurland når det er behov for det.