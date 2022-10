Stenger gamle Hjelle bru

Statens vegvesen stenger gamle Hjelle bru ved Nordfjordeid for all trafikk i løpet av oktober. – Bruas tilstand og ei totalvurdering av vedlikehaldsbehovet opp mot kost-/nytteverdi gjer at vi som vegeigar tek denne avgjerda, seier bruforvaltar Bengt Olav Skogland i Statens vegvesen i ei pressemelding.