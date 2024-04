Stenger eit løp i Damsgårdtunnelen

Tunnelløpet frå Bergen sentrum mot vest (Sotra/Askøy) blir stengt frå fredag klokka 20 til måndag klokka 05:30 på grunn av gravearbeid. – Me er smerteleg klar over at vil medføra store trafikale utfordringar, og difor oppmodar me folk om å avgrensa køyringa denne helga, seier byggeleiar Lennart Strøm i Statens vegvesen. Skilta omkøyringsveg er E39 Fjøsangerveien – Fv.556 Straumeveien – Fv.574 Bjørgeveien og Fv557 Knappetunnelen.