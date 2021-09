– Litt lekkasje er oppdaga. Prøvar å få stengt ventilen, melder 110 Vest på Twitter klokka 17.14.

Politiet melder at det er etablert ei tryggingssone på staden. Dei ynskjer ikkje at folk skal bevega seg på Torget, Bryggen, Torgallmenningen eller i Strandgaten.

– Alle bygg som ligg på Torget, på motsett side av vegen frå Zachariasbryggen er tømt for folk. Alle restaurantane der er tømte for folk, seier vaktkommandør i 110 Vest, Ole Jakob Hartvigsen.

Litt lekkasje

Det var i halv firetida sundag naudetatane fyrst meldte om at dei hadde rykka ut til Zachariasbryggen i Bergen, for å avfakla ein propantank som hadde losna frå sjøbotnen og låg i klem.

Avfakling er å brenna av gass, skriv snl.no. Brannvesenet er avhengige av at sjøen fjørar meir for å koma skikkeleg til tanken, før dei kan sikra tanken og losna trykket.

– No held dei på å fjerna det over tanken for å koma betre til, seier vaktkommandøren.

Brannvesenet gjer kontinuerlege målingar.

– Det me er redde er at når denne tanken eventuelt kjem i rørsle, anten av tidevatn eller når dei må byrja å jobba med tanken, at det blir lekkasjar av propan. Dette er ein svært brennbar gass, seier Hartvigsen.

Fv. 577 over Torget er stengt.

Zachariasbryggen ligg like ved Fisketorget i Bergen.