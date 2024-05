Stenger bål- og grillplasser på grunn av brannfare

For å unngå brann i det tørre terrenget har brannvesenet bestemt at det ikke er lov til å bruke flere av de tilrettelagte bål- og grillplassene i Bergen.

Det skriver Bergen kommune på sine nettsider.

Vanligvis er det tillatt å bruke de tilrettelagte plassene året rundt, men på grunn av den store skogbrannfaren er brannvesenet er bekymret for at bruk av ild også her kan spre seg til det knusktørre terrenget rundt.

Forbudet gjelder følgende bål- og grillplasser:

– Fløysletten

– Skomakerdiket

– Munkebotn

– Langevatnet

– Garpetjernet

– Myrdalsvatnet

– Bjørnevatnet på Smøråsfjellet

Forbudet gjelder fra 22. mai og frem til skogbrannfaren er redusert.