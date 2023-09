Stengd på grunn av flaum

Fv5724 Frå Sunde til Briksdalen i Oldedalen i Stryn er no steng på grunn av flaum. Johanne Melkevoll som var på veg heim måtte gjere vendereis, då dei kom til Kroka. – Då såg vi at elva gjekk stor og brun, og på andre sida var det nokre turistar som var innestengde. Fleire bussar skal vere innestengde. Vegen kan bli stengt i mange timar framover. Nina Heggernes, ved Vegtrafikksentralen seier det er uvisst når vegen kan opne, men at dei no har folk på veg inn i dalen for vurdere forholda.