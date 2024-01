Steinras ved Dalsøyra i Gulen

Vegtrafikksentralen melder om at det har gått eit steinras på fylkesveg 57 på Berge like ved Dalsøyra i Gulen kommune. Eit felt er stengd på grunn av raset. Ein stein på rundt to gonger ein meter ligg inntil eit autovern. Entreprenør er på veg.