Steinras på E16

E16 er stengd ved Stalheim på grunn av eit steinras. Det ligg mange steinar i vegbana, og det er lange køar på staden.

– Det er ikkje noko stort ras, men mange småsteinar og nokre litt større over eit lengre område, seier Oliver Hatland Iversen ved Vegtrafikksentralen.

Då vegen vart stengd var det framleis småstein og jord som rasa frå fjellsida.

– Det må vurderast om det kan opnast eller om det må bli utbetra.

Entreprenøren er på staden og har gjort ei vurdering. Det vil bli gjort ei ny vurdering klokka 14.

Det er ingen aktuell omkøyringsveg i nærleiken.

– Den vegen er for smal til at me kan senda trafikk dit, seier Eirik Rystad Skånøy ved Vegtrafikksentralen.