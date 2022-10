– No skal me sjå om det har rasa det som kan rasa, eller om det kan koma meir der oppe.

Det seier kommunegeolog Tore Dolvik. Han står ved garasjane der det i går kveld kom eit steinskred i Røldal i Ullensvang.

Kommunegeolog Tore Dolvik. Foto: Tale Hauso

Den største steinen anslår han at er mellom 10 og 20 kubikk.

Like nedanfor der steinen har stoppa, ligg Europaveg 134.

I går kveld sat Asta Bente Hamre og mannen Nils Gunvald Hamre i ro og mak og såg på TV.

Så høyrde dei at det dundra veldig utanfor.

– Ein blir jo skjelven, me har ikkje vore borte i slikt før, seier Asta Bente Hamre.

Ho fortel at ho har budd der i over 30 år. Dette er første gong ho opplever ras.

Geolog og kommunen er på staden. Foto: Tale Hauso

Evakuerte området

Politiet fekk melding om raset klokka 21.20.

Tre bustader vart evakuerte. Det stadfestar Stig Hope som har ansvar for beredskap i Ullensvang kommune.

– Eg har informert dei evakuerte om at dei er evakuerte minst fram til geologen har fått gjort sine vurderingar.

Geologen skal opp i helikopter rundt klokka halv tolv.

Det er skodde og regn i området.

Stig Hope i Ullensvang kommune. Foto: Tale Hauso

Har lyttevakter på staden

E134 er førebels open, opplyser Statens vegvesen. Det er ikkje kome steinar i vegbana.

– Det er manuell dirigering og lyttevakter i kvar ende av vegen, seier Idar Sangolt i Statens vegvesen.

Lyttevaktene lyttar etter buldring frå fjellsidene.

– Og det er låg terskel for å stenga vegen, for å seia det slik.

Han opplyser at fjellsida skal sjekkast med både drone og helikopter.

– Når helikopteret er oppe vil vegen bli stengd i periodar, fordi helikopteret kan utløysa fleire skred.

Mykje regn kan vera årsak

Ved 23.30-tida laurdag kveld var politi, ordførar, beredskapskoordinator og entreprenør på staden. Det vart då bestemt at bustadane i området skulle evakuerast.

Då skildra nabo Gunnar Øverland ei frykteleg rumling.

– Kona såg ein stein større enn ein bil, sa han då.

Kommunalsjef for teknikk og miljø i Ullensvang kommune, Randi Karin Habbestad, seier at det har vore sterke krefter i sving.

– Her har dei hatt flaks. Den store steinen kunne treft både hus og garasje.

I dagslys har geologen fått noko oversyn over området.

Steinane har stansa like før E134. Foto: Tale Hauso / NRK

– Løsneområdet er høgt oppe i lia. Det har kome ein del blokker, seier Dolvik.

Han kan ikkje seia meir konkret om stoda før han har sett nærare på området frå lufta.

– Då kan me få ein betre konklusjon på kva me kan gjera vidare her og kor farleg det er, seier han.

Per no er dei ikkje sikre på om raset er over eller om det er fare for at det kjem meir ras.

– Er det alt regnet dei siste dagane som har utløyst dette?

– Det er litt tidleg å seia, men det kan ha vore det.