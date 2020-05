Steinene raste ned timer etter teltene var satt opp. – Nærmere døden kommer man ikke

Fire norske turister fikk i natt føle på vestlandske naturkrefter på kroppen.

Teltturistene ville fredag kveld campe nederst i Stalheimskleiva ved Nærøydalselvi i Gudvangen. Det bekymret den lokale bonden.

– Jeg kjørte forbi og så det var folk der. Jeg vurderte at det var fare for ras den natten på grunn av nedbør og at det var første døgn med snøsmelting, sier bonden til NRK.

– Beit ikke på

Jordalen fortalte turistene at det er gått ras på veien tidligere. Selv unngår han å ferdes på veien når det regner kraftig.

– Jeg forklarte at det var rasfare, men det bet turistene ikke på. Jeg pekte på noen steiner som raste ned i fjor, og forklarte at vi hadde flyttet dem vekk fra veien, sier bonden.

Turistene skal ha takket for rådet og forklarte bonden at de skulle være forsiktige.

– Jeg reiste og følte jeg hadde gjort mitt, sier han.

LETTET BONDE: Bonden som advarte turistene er glad ingen liv gikk tapt. Foto: Privat

Ras gikk timer senere

Lørdag morgen reiste bonden på nytt forbi teltplassen. Det var da han skjønte det hadde gått et ras i løpet av natta.

Rundt en meter fra teltene lå to store steiner. Den største av steinene vurderer bonden til å være mellom 7 og 8 tonn.

– Bilene var vekke, og jeg antok at det hadde gått bra. Mens jeg var der kom personene tilbake for å hente eiendelene sine, sier bonden.

Jordalen tror at turistene reiste hui og hast etter at raset gikk. Ifølge bonden hadde den ene bilen skader.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– De virket preget av situasjonen. Det var ikke mange ord som ble utvekslet. Han ene lurte bare på når neste ras kom, men da sa jeg at det vet man aldri, sier han.

Ifølge Vest politidistrikt gikk raset ved 0.30-tiden natt til lørdag. Politiet ble varslet om raset tidlig lørdag morgen, og varslet videre til Vegtrafikksentralen.

– Bare småsteinene er nok til å ta liv. Vi var utrolig heldige at det ikke gikk liv tapt. Nærmere enn dette kommer man ikke, sier bonden.

Har stengt veien

– Geologen har vært på stedet og vurdert at det for farlig til å ferdes i området. Veien ble stengt i dag, sier trafikkoperatør Tore Tysse i Statens vegvesen.

Veien har vært stengt i vår, men ble åpnet kort tid før raset gikk.