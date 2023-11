Steinar i vegbana ved Langfosstunnelen

E134 Langfosstunnelen og Fjæratunnelen i Etne er stengde på grunn av at steinar har kome i vegbana. Politiet i Sør-Vest skriv at steinane har ein storleik på 1x1,5 meter. Entreprenørar er no på staden, opplyser Vegtrafikksentralen til NRK. Truleg blir det ikkje snakk om langvarig stenging, men geologane skal ta ei vurdering av fjellsida før vegen opnar igjen.