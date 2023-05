Steinar fjerna frå vegbana

Steinane er fjerna frå vegbana etter at det gjekk eit ras på Ryavegen i Flåm i Aurland. Ingen kom til skade som følgje av raset. Det var snakk om to store steinar som rasa ut i vegen, opplyser 110-sentralen Vest. Vegen er no opna.