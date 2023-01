Stein i vegen mellom Naddvik og Årdalstangen

Vegen mellom Naddvik og Årdalstangen er stengd etter at stein har falle ned i vegen. Vegsentralen opplyser at dei har fått to meldingar om ein ganske stor stein på anslagsvis 100 kg som har falle i vegbana. Det blir gjort ei ny vurdering av vegen klokka 10.00 i morgon, torsdag.