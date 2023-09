Stein i vegen mellom Årdalstangen og Øvre Årdal

Vegtrafikksentralen har sendt entreprenør for å fjerne ein stein som har falle ned i vegen mellom Årdalstangen og Øvre Årdal. Steinen låg på kvitstripa, men var av ein slik storleik at innringar antok at det måtte ein entreprenør til for å få steinen vekk frå vegen.