Stein hamna i vegbanen i Ullensvang

Ein stor stein hamna i vegbanen like sør for Eitrheimstunnelen på Fv550 i Ullensvang kommune onsdag morgon. Tunnelen ligg om lag to kilometer frå Odda sentrum. Det var Inga Øygard Jaastad som oppdaga steinen då ho kom køyrande.

– Eg vart litt overraska over at det kom stein ned her, sidan området skal vera rassikra, seier ho.

Ho varsla Vegtrafikksentralen, og etter ei kort stund var steinen fjerna.

Fv 550 mellom Utne og Odda var stengt i fleire dagar grunna rasfare tidlegare i veka. Men tysdag vart vegen opna igjen.