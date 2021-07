Stein fall frå taket og smadra bil på E39 – stengt i lang tid

Vi oppdaterer saka.

Like før klokka 14 melde Vegtrafikksentralen om at Trodaltunnelen på E39 mellom Bergen og Førde var stengt grunna nedfall frå tunneltaket.

Like etter meldte politiet at ein bil hadde hamna under steinen.

– Bilen har fått store skader og heile taket er trykt inn, seier operasjonsleiar Knut Dahl Michelsen i Vest politidistrikt.

Mannen i 40-åra som køyrde den smadra bilen er ikkje skadd. Ein annan bil punkterte då han køyrde inn i steinnedfallet bak den personbilen.

Politiet og Vegvesenet rykka raskt ut.

– No har vi akkurat hatt entreprenøren vår i tunnelen, og han fortel at steinen veg rundt eitt tonn. Vi må ha eit reinskelag inn for å sikre tunnelen før vi kan opne den att, seier trafikkoperatør Tor Evensen ved vegtrafikksentralen klokka 15.30.

Ifølgje Evensen er steinen såpass stor at den mest truleg må sprengjast.

Stengd til utpå kvelden

– Tunnelen blir nok iallfall stengd til fram til klokka 22.00 i kveld, seier Evensen.

Trodaltunnelen på E39 ved Matre i Masfjorden, og er ein av dei mest trafikkerte vegstrekningane på Vestlandet, mellom Bergen og Ålesund. I tillegg er to andre tunnelar, Matrebergtunnelen og Masfjordtunnelen stengde for å hindre trafikkaos inne i tunnelane.

Vegvesenet ber om at store bilar køyrer via fylkesveg 57 over ferjesambandet mellom Sløvåg og Leirvåg i Fensfjorden.

Personbilar kan og køyre via ferjesambandet Masfjordnes på fylkesveg 571.

KØ: Det er bom stopp på E39 mellom Bergen og Førde. Foto: Tipsar

Lange køar

Stenginga av tunnelen har ført til lange køar, fortel ein av dei som no står i køen.

– Eg kom akkurat ned den lange tunnelen før Matre, også kom eg inn i den vesle og då vart det bom stopp, seier Rolf Sanne Gundersen.

Han var på veg frå Bergen til Førde, og seier at vegen stengt begge vegar.

– Det har korka seg til dette her, og junior har byrja å spele. Det må nok ein del andre belage seg på. Vi blir nok ståande her i regnvêret. Det kan sjå ut som det kjem til å ta litt tid.

Vegvesenet har no sendt trafikkdirigentar til staden som skal handtere køane og dirigere bilane til omkøyringsvegane lenger ute på kysten.