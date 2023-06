Steffen filmet servalen Niño på rømmen i Os. Nå ber han om at kattedyret skal få leve.

– Greit nok at eieren har gjort noe ulovlig ved å importere servalen til Norge, men vedkommende må da få slippe å se dyret sitt dø. Det fins så mange bedre løsninger. Jeg forstår behovet for et insentiv mot innførsel av ulovlige dyr, men avliving er ikke svaret.

Har anmeldt eieren

Det var torsdag i forrige uke at osingen traff på det eksotiske kattedyret i sitt eget nabolag i Os i Bjørnafjorden kommune, sør for Bergen.

Ljosheim dro fram mobilen og filmet dyret, som siden viste seg å være en serval som hadde rømt fra et hus i nærområdet.

Dette dyret ble observert av en turgåer torsdag. Nå advarer Miljødirektoratet om å nærme seg. Du trenger javascript for å se video. Dette dyret ble observert av en turgåer torsdag. Nå advarer Miljødirektoratet om å nærme seg. Video: Steffen Ljosheim

Videoen og flere andre observasjoner førte til voldsom oppstandelse og stor medieinteresse.

Samme kveld tok dyrets eier kontakt med lokalavisen Midtsiden og fortalte at servalen, som er to år gammel og lyder navnet Niño, var trygt hjemme igjen. Men oppstusset var ikke over.

Politiet reagerte på det ulovlige dyreholdet og var kjent med eierens identitet. De ventet bare på en formell anmeldelse fra Miljødirektoratet. Nå er den kommet.

– Vi har anmeldt forholdet til politiet, bekrefter pressevakt Dag Stian Husby i Miljødirektoratet overfor NRK torsdag.

Over 400 har signert opprop

Seniorrådgiver Nils Kristian Grønvik sa tidligere i uken til NRK at dyreholdet bryter med en rekke forskrifter og at en serval ikke har noe i et hus å gjøre. Til Bergensavisen uttalte Grønvik onsdag at avliving er det mest sannsynlige alternativet.

Steffen Ljosheim fortviler over den dramatiske utviklingen.

– Dette var aldri min intensjon, jeg bare filmet katten. Å avlive den vil være veldig lavt og en total mangel på respekt både overfor dyret, eieren og dyreelskere, sier han.

Steffen Ljosheim møtte på kattedyret i sitt eget nabolag. Foto: privat

Reaksjonene er sterke både blant osinger og dyrevernere. Over 400 mennesker har til nå skrevet under på et opprop fra den lokale dyrevernsorganisasjonen Oskatten om at den afrikanske savannekatten må få leve.

– For lett å ty til avlivning

– Det er altfor lett for myndighetene til å ty til avliving fremfor å finne bedre og langvarige løsninger for dyret det gjelder, sier Torkel Erdal i organisasjonen Oskatten i oppropet.

– Når det gjelder servalen Niño, mener vi dette er en kraftig overreaksjon fra myndighetenes side. Vi er alle enig om at denne katten er innført ulovlig, men det bør eier straffes for og ikke stakkars Niño, skriver Erdal.

Fakta om serval Ekspander/minimer faktaboks Servalen er en rovdyrart i kattefamilien.

Kattedyret er utbredt i Afrika, sør for Sahara.

Den forekommer på savanner, helst i tilknytning til vann.

Den har slank kropp med lange ben, lite hode, forholdsvis lang hals og store, avrundede ører.

Pelsen er oransjebrun med mønster av svarte flekker.

Den har gulaktige øyne med avlange pupiller.

Kroppslengden er 70–100 cm, halen 35–40 cm og den veier opp mot 20 kilo.

Normalt spiser servalen dyr opp mot 200-300 gram. Kilde: Store norske leksikon og Miljødirektoratet

Steffen Ljosheim merker at engasjementet rundt kattedyrets skjebne er stor.

– Alle jeg møter begynner å snakke om servalen. Slik jeg forstår det, er de aller fleste enige med meg om at den ikke må avlives, sier Ljosheim.

Eieren har i et intervju med lokalavisen Os og Fusaposten fortalt at vedkommende betalte 70.000 kroner for servalen og er klar over at dyret er ulovlig i Norge.

Siri Martinsen og dyrevernsorganisasjonen Noah jobber for å få til en annen løsning. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Noah: – Mottak i utlandet har sagt ja

Dyrevernsorganisasjonen Noah har også engasjert seg i serval-saken og prøver nå å få til en annen løsning som ikke innebærer avlivning.

– Vi har tilbudt oss å hjelpe og har snakket i hele dag med forskjellige dyremottak for ville, hjelpetrengende både i Europa og resten av verden. Vi har akkurat nå fått en positiv tilbakemelding, og flere andre skal vurdere det. Så vi mener det bør være håp, men da må myndighetene tillate en annen løsning, sier leder Siri Martinsen til NRK torsdag kveld.

– Hvem skal i så fall betale for dette?

– Engasjementet rundt denne typen nødssituasjoner for dyr er veldig stort. Å få det økonomiske og praktiske til her er ikke det største problemet. Det er myndighetenes velvilje det først og fremst står på.

Miljødirektoratet skal ha et møte om saken torsdag og Noah håper å få en avklaring om spørsmålet i løpet av kort tid.